"Вот это любовь!":Татьяна и Анатолий Васильевы

В школе-студии МХАТ Татьяна держалась в сторонке. Кругом красавицы студентки, а она всегда казалась себе слишком долговязой, нескладной. Но когда впервые увидела Анатолия Васильева, забыла обо всем: статный красавец с шикарной копной волос.
Но как ей соперничать с толпой поклонниц, которые постоянно крутятся около юноши? Татьяна подумала и решила: покорит его юмором. Она научилась оказываться рядом в нужный момент, всегда к месту бросала шутки, от которых все катались по полу. И Анатолий ее заметил. Татьяна и правда была удивительной и ни на кого не похожей.
Ему стало интересно узнать девушку поближе. Они начали подолгу общаться. И вот однажды Анатолий заглянул в комнату общежития, где жила Татьяна, и спросил: "Хочешь погулять?" – "Конечно!" – тут же выпалила она, предвкушая свидание.
"Ну так пойди, погуляй" – отозвался Анатолий. Оказалось, он начал ухаживать за соседкой Татьяны по комнате. Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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