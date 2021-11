В Москве открылась выставка The Lady Dior as seen by. В проекте приняли участие более 70 авторов, которые разрисовывали, сжигали, фотографировали и создавали Lady Dior из стекла, гипса и резины.

В ММОМА на Петровке открылась выставка современного художника Ивана Плюща. Она называется "Театр Плюща". В каждом зале происходит что-то странное: в темноте светится цветными огнями одинокая карусель с лошадьми, люди на гигантский картинах – без лиц или размазаны по полотну.

В здании Исторического музея открылась выставка "Крузенштерн. Вокруг света". Там можно увидеть уникальные сувениры, которые Крузенштерн с командой привезли в начале XIX века из первого кругосветного путешествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.