Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Михаила Врубеля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

9 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке Михаила Врубеля, которая открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Проведет экскурсию куратор выставки Ирина Шуманова.

В экспозиции представлено более 300 произведений из российских и зарубежных музеев. Среди них 50 живописных работ, около 200 листов графики, майолики, скульптуры.

Особое место в экспозиции занимают работы, созданные мастером в лечебнице. К таким произведениям относится "Портрет Валерия Брюсова". Поэт несколько раз приезжал в медицинское учреждение, чтобы позировать художнику.

Смотрите прямую трансляцию 9 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.