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Культура

"В главной роли": Ольга Волкова

"В главной роли": Ольга Волкова

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Ольга Волкова была самой неказистой в семье, но самой талантливой. Ее первые роли в кино и театре принесли ей славу самого симпатичного мальчишки и самой убедительной старушки.

Почему юной актрисе доверяли играть только мальчиков и бабушек? Чем Ольга Волкова испугала Георгия Товстоногова? Как отрубленная свиная голова помогла ей сыграть в фильме Эльдара Рязанова? И кто сегодня возглавляет волчью стаю актрисы Волковой?

Об этом – в программе "В главной роли".

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