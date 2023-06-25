"В главной роли": Ольга Волкова

Ольга Волкова была самой неказистой в семье, но самой талантливой. Ее первые роли в кино и театре принесли ей славу самого симпатичного мальчишки и самой убедительной старушки.

Почему юной актрисе доверяли играть только мальчиков и бабушек? Чем Ольга Волкова испугала Георгия Товстоногова? Как отрубленная свиная голова помогла ей сыграть в фильме Эльдара Рязанова? И кто сегодня возглавляет волчью стаю актрисы Волковой?

Об этом – в программе "В главной роли".