Московский джазовый фестиваль Бутмана открылся в зале "Зарядье"

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В концертном зале "Зарядье" открылся Второй Московский джазовый фестиваль под художественным руководством народного артиста России Игоря Бутмана. Об этом сообщает ТАСС.

На открытии перед зрителями выступили Бутман, Лариса Долина, американский басист Эдди Гомес и другие, отмечает издание. Прозвучали композиции "Воссоединение", "Первые слова любви", "Буратино", "Сказка под дождем" и иные.

Смотр продлится до 25 июня, гости смогут услышать выступления музыкантов из Турции, США, Кубы, Индонезии, Таиланда и Израиля. Всего в фестивале поучаствуют более тысячи артистов, уточнили в ТАСС.

"Удивлять мы будем талантом, фантазией, темпераментом, страстью и всем, что присуще джазовой музыке", – сказал Бутман перед началом концерта.

Он также отметил, что в этом году площадок фестиваля стало больше. По мнению артиста, современной эстраде РФ нужны "хорошие музыканты с персональной подготовкой", а такими являются только джазмены, потому что они должны знать всю музыку.

"Развитие и обучение джазовой стилистике пойдет на пользу нашей популярной песне, которая должна быть лицом нашей культуры. Как и наш балет, наша классическая музыка, уже завоевавшие мир", – подчеркнул Бутман.

Зарубежный гость Гомес отметил теплоту российского зрителя, его музыкальную образованность, он назвал зал "Зарядье" "волшебным". Зрители же встретили музыканта аплодисментами, передает агентство.

Впервые смотр прошел в 2022 году, тогда концерты фестиваля посетили 250 тысяч человек. Проект организован Фондом Игоря Бутмана при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и Фонда президентских грантов.

Ранее появилась информация, что в столичных парках будут проходить групповые занятия по разным видам танцев и тематические вечера в течение всего лета. Многие из мероприятий организованы на открытых площадках и не требуют предварительной записи.

До этого сообщалось, что около тысячи москвичей посетили первые в этом году тренировки в рамках летнего сезона проекта "Спортивные выходные". Они были организованы центрами госуслуг и столичным департаментом спорта.

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