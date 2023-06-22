Книжный фестиваль "Точка перемещения" откроется в Музее Москвы 24 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фестиваль"Точка перемещения" состоится 24 и 25 июня в Музее Москвы. Посетители смогут приобрести книги на тему этнокультурного разнообразия и миграции, а также купить на детской барахолке изделия инклюзивных мастерских, сообщается на сайте музея.

"Здесь можно будет погрузиться в исследования истории миграции населения и разнообразия культур, традиций и языков, которые сформировали мир. На детской барахолке участники смогут купить изделия инклюзивных мастерских и лаборатории музея "Кувшин слов", а также продать свои рисунки, зины, самодельные украшения, старые игрушки и книги", – сообщил музей.

Согласно информации, художник из Афганистана Монир Пайкан проведет мастер-класс по каллиграфии. Москвичей научат обращаться с пером калам и выводить свое имя на русском языке и дари. Также на фестивале состоится лекция "Между репрезентацией и апроприацией" Илектры Канестри.

Помимо этого, 25 июня пройдет акварельный мастер-класс, а занятие "Бежать нельзя остаться" по комиксу Алексея Олейникова организуют куратор музея Полина Жураковская и методист Новой Третьяковки Полина Кудряшова. Жители столицы смогут узнать о героях книг из разных государств и побывать на мастер-классах по японской монохромной живописи.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве начался новый этап проекта "Списанные книги". Горожане, благотворительные фонды, некоммерческие и общественные организации могут забрать из библиотек списанные издания, в том числе периодику. В 12-м сезоне "Списанных книг" примут участие свыше 200 библиотек. Так, более 45 тысяч экземпляров передадут горожанам читальни ЦАО, свыше 22 тысяч изданий готовы отдать библиотеки ЗАО, отметил мэр.

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