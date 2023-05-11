Группа Sum 41 распалась после 27 лет карьеры

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Рок-группа из Канады Sum 41 объявила на своем официальном сайте о завершении карьеры спустя 27 лет после основания. Музыканты поблагодарили поклонников за проведенные вместе годы.

Также участники группы отметили, что они завершат свой гастрольный тур Heaven :x: Hell. Он посвящен выходу их последнего одноименного альбома.

"Мы отыграем все концерты тура, назначенные на этот год. И мы очень ждем выхода нашего последнего альбома Heaven :x: Hell. Мы объявим подробности, как только сами их узнаем", – написали артисты.

Слушатели группы по-разному отреагировали на новость о распаде. Многие расстроились, есть те, кто поддержал решение музыкантов.

Ранее о распаде заявила группа Panic! At The Disco. Ее участник Брендон Ури рассказал, что принял подобное решение в связи со скорым рождением ребенка.

В январе стало известно о смерти басиста группы Screaming Trees Вана Коннера. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет. Известно, что длительное время артист боролся с болезнью и скончался от пневмонии.

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