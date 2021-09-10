"В главной роли": Сергей Никоненко

Актерством Сергей Никоненко заболел еще подростком – благодаря юношеской влюбленности. Она-то и привела его в студию художественного слова при Московском Доме пионеров. В том, что он поступит в театральное училище после школы, юный Сергей Никоненко не сомневался. Провал во всех театральных вузах был жестоким ударом по самолюбию будущего актера.

Почему юноше отказали все приемные комиссии? Кто дал Сергею Никоненко шанс доказать, что он все же может быть артистом? Благодаря кому скромная комната Сергея Никоненко в коммунальной квартире превратилась в филиал Щукинского училища, и кто из будущих звезд советского кинематографа в ней бывал?

Почему Сергей Никоненко отказался пойти служить в один из лучших театров страны? И с каким поэтом неразрывно связана судьба актера? Об этом – в программе "В главной роли".