"Тайны души": Сергей Миронов

В 2023 году Сергей Миронов отметил свое 70-летие. Текущий год – вновь юбилейный для политика. 30 лет назад Миронов был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В начале 2000-х годов в течение 10 лет он возглавлял Совет Федерации Федерального собрания РФ.

Некоторые политические оппоненты не раз признавали Сергея Миронова одним из самых интеллигентных российских политиков. Много лет он подчеркивал, что "Справедливая Россия" – единственная партия в стране, чья программа начинается с раздела "Культура".

Подробности – в программе "Тайны души".