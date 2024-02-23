23 февраля, 12:32Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время памятной церемонии солдаты Президентского полка установили у мемориала венок из алых роз с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".
В церемонии возложения венка также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ. Президент обменялся с ними рукопожатиями. Вслед за президентом они возложили к Могиле Неизвестного Солдата красные гвоздики.
Завершилось мероприятие торжественным маршем роты Почетного караула.
Ранее президент России поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. Он подчеркнул, что сегодня участники специальной военной операции сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.
Также с Днем защитника Отечества поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил российских военнослужащих за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне.
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