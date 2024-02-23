Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время памятной церемонии солдаты Президентского полка установили у мемориала венок из алых роз с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".

В церемонии возложения венка также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ. Президент обменялся с ними рукопожатиями. Вслед за президентом они возложили к Могиле Неизвестного Солдата красные гвоздики.

Завершилось мероприятие торжественным маршем роты Почетного караула.

Ранее президент России поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. Он подчеркнул, что сегодня участники специальной военной операции сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.

Также с Днем защитника Отечества поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил российских военнослужащих за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне.