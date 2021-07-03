"Мистические тайны кино": ирония судьбы Эльдара Рязанова

Премьера телевизионного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанов состоялась 1 января 1976 года. Сказать, что она стала успешной, значит ничего не сказать. Но этот великий фильм преследовал какой-то таинственный рок.
На киностудии режиссера обвинили, что он пропагандирует низменные чувства и отказали в постановке. Выручило телевидение. Во время съемок Рязанов влюбился по уши и разрывался между семьей и новой любовью. Работа над картиной уже началась, а денег на фильм фактически не было. Мало того, пришлось уволить одного из ключевых участников съемочной группы. А после премьеры две исполнительницы главных ролей поссорились и помирились только спустя много лет. Об этом – в программе "Мистические тайны кино".
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