"Мистические тайны кино": ирония судьбы Эльдара Рязанова

Премьера телевизионного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанов состоялась 1 января 1976 года. Сказать, что она стала успешной, значит ничего не сказать. Но этот великий фильм преследовал какой-то таинственный рок.

На киностудии режиссера обвинили, что он пропагандирует низменные чувства и отказали в постановке. Выручило телевидение. Во время съемок Рязанов влюбился по уши и разрывался между семьей и новой любовью. Работа над картиной уже началась, а денег на фильм фактически не было. Мало того, пришлось уволить одного из ключевых участников съемочной группы. А после премьеры две исполнительницы главных ролей поссорились и помирились только спустя много лет. Об этом – в программе "Мистические тайны кино".