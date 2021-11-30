"Это было смешно": "Не унывать! Еще не все потеряно!". Наши за границей

Отправляясь в заграничные гастроли, советские артисты не знали особенностей жизни других стран. Без языка и денег попадали в нелепые ситуации и даже становились мишенью для мошенников. Однако советские артисты и на чужбине неизменно выходили сухими из воды.

Зачем музыкант Александр Левшин ломал сантехнику в европейских гостиницах? Чем поразил коллег актер Юрий Яковлев на гастролях в Польше? И почему Александр Ширвиндт облачился в женские наряды, путешествуя по Америке? Об этом – в программе "Это было смешно".