"Историс": как Ксения Собчак высмеяла своих коллег

Как высмеяла звездных коллег Ксения Собчак? Какой скандал спровоцировала певица Адель? Чем разозлила фолловеров Мадонна? Каким признанием о Сергее Шнурове поделилась Алиса Вокс? Обо всем – в программе телеканала Москва 24.

