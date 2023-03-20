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20 марта, 18:40

Культура

"Звезды советского экрана": Анатолий Раввикович

"Звезды советского экрана": Анатолий Раввикович

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Август 1989 года. Лето заканчивается, природа начинает увядать, а в общественной жизни СССР – расцвет печатной прессы, масса новых газет и журналов, толпы людей осаждают киоски "Союзпечать". Но журнал о кино "Советский экран" по-прежнему остается одним из самых популярных иллюстрированных изданий.

Последний летний номер пестрит материалами о новинках кинопроката, одной из которых станет экранизация романа знаменитой Агаты Кристи "Загадка Эндхауза". Здесь главную роль проницательного детектива Эркюля Пуаро сыграл ленинградский актер Анатолий Равикович.

Чем Равикович покорил приемную комиссию театрального института? Как он решился на "неравный брак" с юной звездой кино Ириной Мазуркевич? Как Равикович отобрал роль Хоботова у Андрея Миронова? За что артист невзлюбил режиссера "Покровских ворот"? И в чем была главная претензия к комедии Козакова у знаменитого режиссера Марка Захарова?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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