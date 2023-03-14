Боярский заявил, что готов завершить актерскую карьеру

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что думает завершить свою актерскую карьеру из-за здоровья. Он отметил, что такое решение связано с постковидными осложнениями.

"Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей", – цитирует его Пятый канал.

Актер отметил, что он едва передвигается по сцене. Ему тяжело танцевать и петь, уточнил Боярский.

"Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром – это чудовищное такое состояние, очень неприятное", – добавил он.

Артист перенес коронавирусную инфекцию в 2021 году. СМИ сообщали о госпитализации актера в Боткинскую больницу. В Театре имени Ленсовета также сообщали прессе, что народный артист госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Отмечалось, что болезнь протекает легко.

Позже Боярский опроверг информацию о том, что его госпитализировали с коронавирусом. Его сын Сергей говорил, что артист находится дома. Боярский-младший предполагал, что артист мог заразиться в театре.

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