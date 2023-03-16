"Звезды советского экрана": "Анна Каренина"

В февраль 1968 года на страницах журнала "Советский экран" обсуждали одну из самых громких премьер минувшего года – фильм "Анна Каренина". Вот строчки из статьи: "Молодая темноволосая актриса поклонилась зрительному залу. Ей предстоит заполнить собой, своей внутренней жизнью или, по выражению Толстого, работой души, этот необъятный экран. Хватит ли у нее на это таланта?"

И критики, и зрители до последнего сомневались в выборе актрисы на главную роль. "Ну какая из Татьяны Самойловой светская дама?" – писали они в своих письмах.

Почему Алла Тарасова, сыгравшая первую советскую Анну Каренину, просила режиссера уничтожить пленку с записью спектакля? По какой причине в конце 50-х советских актеров так часто звали сниматься в Голливуд? На кого была похожа Татьяна Самойлова по мнению режиссера Александра Зархи?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".