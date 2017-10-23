"Тайны кино": "Дело было в Пенькове"

Станислав Ростоцкий в 1956 году начинает работу над новым фильмом "Дело было в Пенькове" по одноименной повести Сергея Антонова. Писатель требует, чтобы главного героя его произведения играл Сергей Гурзо. Однако перед самым началом съемок Станислав Ростоцкий назначает себя автором сценария и утверждает на главную роль Вячеслава Тихонова.

Кто повлиял на выбор режиссера? Выдержала ли дружба Тихонова с Гурзо такое испытание? И какую цену пришлось заплатить любимому всей страной актеру за съемки в этом фильме? Ответы на эти вопросы – в программе "Тайны кино".