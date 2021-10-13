"Звезды советского экрана": Вера Глаголева

В декабре 1983 года вышел свежий выпуск журнала "Советский экран". В рубрике "Знакомьтесь" редакторы журнала впервые полно и содержательно представляли читателям актрису Веру Глаголеву. К тому времени она уже снялась в нескольких фильмах и с первых же кадров запала в душу зрителю своей необычностью. Потому эта статья в журнале была долгожданной.
Как встреча в столовой в корне изменила жизнь Веры Глаголевой? Почему ее муж, режиссер Родион Нахапетов, помешал театральной карьере актрисы? Зачем в 24 года Глаголева вновь села за школьную парту?
Что придумал режиссер Виталий Мельников, чтобы снять щекотливую сцену с Верой Глаголевой? Почему после съемок фильма "Снайперы" актриса вернулась домой с ожогами? И из-за чего с ней случилась истерика во время съемок какой сцены фильма "Сошедшие с небес"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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