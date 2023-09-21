Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 11:15

Культура

"Тайны кино": "Несколько дней из жизни И. И. Обломова"

"Тайны кино": "Несколько дней из жизни И. И. Обломова"

Фильм "Я – богиня" выйдет в российский прокат

"Тайны нашей эстрады": о чем болело сердце Александра Броневицкого

"Звезды советского экрана": "Здравствуйте, я ваша тетя!"

"Сити": концерт мировой киномузыки состоится в Кафедральном соборе Петра и Павла в Москве

Новости часа: на грипп и коронавирус в Москве приходится около 20% случаев заболеваемости

Церемония прощания с Николаем Добронравовым завершилась в Москве

"Сити": фильм "Великая красота" Паоло Соррентино покажут в кинотеатрах столицы

Пилотный проект по содействию организации киносъемок запустят в столице

"Тайны кино": "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Зал ожидания"

"Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова" – это, возможно, самая недооцененная картина Никиты Михалкова. Тогда как он сам до сих пор продолжает любить этот фильм и считает его едва ли не самым важным в своей фильмографии.

Почему же режиссеру так дорога эта кинолента? Что заставляло Михалкова плакать во время съемок любимого фильма? И кто первым увидел "Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова" на большом экране?

Подробнее – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика