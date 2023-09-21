"Тайны кино": "Несколько дней из жизни И. И. Обломова"

"Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова" – это, возможно, самая недооцененная картина Никиты Михалкова. Тогда как он сам до сих пор продолжает любить этот фильм и считает его едва ли не самым важным в своей фильмографии.

Почему же режиссеру так дорога эта кинолента? Что заставляло Михалкова плакать во время съемок любимого фильма? И кто первым увидел "Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова" на большом экране?

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