"Тайны кино": Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков

В 1988 году в новогодней телевизионной программе среди развлекательных передач, концертов и праздничных новостей была показана первая серия музыкального приключенческого фильма "Гардемарины, вперед!". Все три ключевых актера – Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков и Сергей Жигунов – стали кумирами большой части женской аудитории.

Благодаря кому Дмитрий Харатьян получил роль Алеши Корсака? Кто привел в кино Владимира Шевелькова? Почему Евгений Герасимов пригласил на главную роль в картину "Поездка в Висбаден" Сергея Жигунова? И как складывались судьбы известных артистов до и после съемок культовой музыкальной киноленты? Об этом – в программе "Тайны кино".