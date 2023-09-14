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14 сентября, 10:40

Культура

"Тайны кино": Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков

"Тайны кино": Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков

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В 1988 году в новогодней телевизионной программе среди развлекательных передач, концертов и праздничных новостей была показана первая серия музыкального приключенческого фильма "Гардемарины, вперед!". Все три ключевых актера – Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков и Сергей Жигунов – стали кумирами большой части женской аудитории.

Благодаря кому Дмитрий Харатьян получил роль Алеши Корсака? Кто привел в кино Владимира Шевелькова? Почему Евгений Герасимов пригласил на главную роль в картину "Поездка в Висбаден" Сергея Жигунова? И как складывались судьбы известных артистов до и после съемок культовой музыкальной киноленты? Об этом – в программе "Тайны кино".

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