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19 сентября, 11:30

Культура

"Тайны кино": "Много шума из ничего"

"Тайны кино": "Много шума из ничего"

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"Нужно жить в Советском Союзе 70-х годов, чтобы снять такое кино", – так о фильме "Много шума из ничего" режиссера Самсона Самсонова написал один критик. Экранизация пьесы Уильяма Шекспира стала ярким примером отечественного кинематографа тех лет.

Какие события подтолкнули Самсона Самсонова взяться за экранизацию пьесы Уильяма Шекспира? Зачем режиссер в фильме сделал ставку исключительно на молодых актеров? За что критики ругали картину? Что стало основной причиной провала фильма в прокате? Об этом – в программе "Тайны кино".

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