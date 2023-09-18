Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добронравова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин выразил композитору Александре Пахмутовой соболезнования из-за смерти ее супруга поэта-песенника Николая Добронравова. Об этом сказано в телеграмме президента РФ, размещенной на сайте Кремля.

"Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем", – отметил российский лидер.

Как добавил Путин, смерть Добронравова является невосполнимой утратой для страны и для граждан России. Глава государства подчеркнул, что творчество поэта-песенника всегда будет созвучно времени.

Ранее глава Белоруссии Лукашенко направил соболезнования родным и близким поэта-песенника Николая Добронравова, который умер на 95-м году жизни. Лукашенко отметил, что творчество Добронравова – бессмертно. По словам белорусского президента, оно отражает богатую историю и культурные традиции советского и российского искусства.

Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья". Поэт будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Поэт Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет