"Тайны кино": Александра Пахмутова и Николай Добронравов

Зимой 1980 года Советский Союз готовился к грядущей Олимпиаде. Олимпийский комитет доверил творческому тандему Александры Пахмутовой и Николая Добронравова написать душевную песню для закрытия игр. И авторы с этой задачей справились. К 1980 году это был самый успешный дуэт композитора и поэта, чьи песни любила и пела вся страна.

Как же они нашли друг друга? Почему Николай Добронравов бросил актерскую карьеру? Кто привел композитора Александру Пахмутову в картину "Девчата"? Как Татьяна Лиознова выбирала исполнительницу в ленту "Три тополя на Плющихе" при помощи песни "Нежность"? И почему знаменитый творческий дуэт так редко работал в кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".