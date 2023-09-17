Каким был творческий путь поэта-песенника Николая Добронравова

С текстами Николай Добронравов с детства был на "ты". В третьем классе он наизусть выучил комедию Грибоедова "Горе от ума". А позже также окончил школу-студию имени Немировича-Данченко, пошел работать актером в Театр юного зрителя и даже успел сняться в кино.

Но не актерские способности сделали Николая Добронравова знаменитым, а то, как виртуозно он умел складывать слова в рифмы. Его песни пели на комсомольских стройках и на кухнях, со стадионов и за свадебным столом, у костра и в Колонном зале Доме Союзов. Именно тут в 1965-м впервые прозвучала его «Нежность» в исполнении Майи Кристаллинской.

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