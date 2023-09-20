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20 сентября, 11:55

Культура

"Тайны кино": "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Зал ожидания"

"Тайны кино": "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Зал ожидания"

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Лихие 90-е годы XX века стали для страны буквально именем нарицательным. Без работы сидели прославленные режиссеры и культовые советские актеры, а что уж говорить о тех, кто только-только пришел в профессию. Одним из этих смельчаков был Дмитрий Астрахан, которому невероятным образом удавалось не просто добиваться постановок, но и задействовать в них главных артистов отечественного кино.

Какая роль в фильме Дмитрия Астрахана стала последней для Николая Рыбникова? Кто и почему переозвучил Александра Збруева в картине "Ты у меня одна"? Чем Андрея Мягкова заинтересовала криминальная драма "Контракт со смертью"? И почему культовые актеры с радостью снимались у начинающего режиссера Астрахана?

Подробнее – в программе "Тайны кино".

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