Около 100 человек пришли на церемонию прощания с Николаем Добронравовым в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В столичном Концертном зале имени П. И. Чайковского началась церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым, на которую пришли его близкие, коллеги и поклонники творчества.

Отмечается, что у зала собрались около 100 человек, все присутствующие несут к гробу поэта цветы. По просьбе родственников Добронравова церемония прощания была закрыта для СМИ.

В этот же день поэт будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Добронравов скончался на 95-м году жизни после продолжительной болезни 16 сентября.

Владимир Путин выразил соболезнования супруге поэта, советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой, подчеркнув, что смерть Добронравова является невосполнимой утратой для страны и россиян. По его словам, творчество поэта-песенника всегда будет созвучно времени.

Соболезнования родным и близким поэта также направил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что творчество Добронравова – бессмертно, так как отражает богатую историю и культурные традиции советского и российского искусства.

Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья".



Каким был творческий путь поэта-песенника Николая Добронравова