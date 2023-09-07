"Тайны кино": Вадим Юсов

Вадим Юсов это уникальный оператор и уникальный человек. Таких в отечественном кинематографе больше не было и вряд ли будут. Но люди знают непростительно мало о нем. И этот пробел необходимо восполнить хотя бы потому, что по словам Георгия Данелии Юсов был "лучшим кинооператором на свете".

С чего же начался путь гениального оператора к вершинам мастерства? Что заставило Вадима Юсова расстаться со своим любимым режиссером Андреем Тарковским? Как уход Юсова изменил картину "Зеркало"? От чего он спасался вместе с Георгием Данелией? Ради какого кадра едва не погиб на съемках фильма "Они сражались за Родину"? И какие "неформальные уроки" мастера навсегда остались в памяти его учеников?

Об этом − в программе "Тайны кино".