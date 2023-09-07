Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 17:35

Культура

"Тайны кино": Вадим Юсов

"Тайны кино": Вадим Юсов

"Сити": фильм "Голда. Судный день" вышел на экраны РФ

"Тайны нашей эстрады": Юрий Гуляев

Исландский сериал "Капкан" стал доступен на российских стриминговых сервисах

"Сити": спектакль "Дядюшкин сон" поставили в театре Гоголя

Театр Вахтангова откроет 103-й сезон премьерой спектакля "Ночь перед Рождеством"

"Сити": москвичам рассказали о масштабной экспозиции "Салоны Дидро" в Пушкинском музее

Памятник Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище

Сиквел мультфильма "Побег из курятника" выйдет 14 октября

"Тайны нашей эстрады": пропуск на эстраду Николая Караченцова

Вадим Юсов это уникальный оператор и уникальный человек. Таких в отечественном кинематографе больше не было и вряд ли будут. Но люди знают непростительно мало о нем. И этот пробел необходимо восполнить хотя бы потому, что по словам Георгия Данелии Юсов был "лучшим кинооператором на свете".

С чего же начался путь гениального оператора к вершинам мастерства? Что заставило Вадима Юсова расстаться со своим любимым режиссером Андреем Тарковским? Как уход Юсова изменил картину "Зеркало"? От чего он спасался вместе с Георгием Данелией? Ради какого кадра едва не погиб на съемках фильма "Они сражались за Родину"? И какие "неформальные уроки" мастера навсегда остались в памяти его учеников?

Об этом − в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика