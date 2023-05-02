"Тайны кино": Мордюкова и Тихонов, Савинова и Ташков, Ларионова и Рыбников

Бытует мнение, что ранние браки редко длятся долго. Считается, что влюбленность проходит так же быстро, как молодость, а все по-настоящему важные встречи происходят позже. Но так ли было с будущими звездами советского кино?

Чем Екатерина Савинова поразила Евгения Ташкова? Кто помог Вячеславу Тихонову добиться Нонны Мордюковой? Как Николай Рыбников смог жениться на Алле Ларионовой? И насколько долговечными оказались студенческие браки известных артистов?

Об этом – в программе "Тайны кино".