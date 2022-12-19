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Культура

"Тайны кино": "Трембита", "Невероятные приключения итальянцев в России"

"Тайны кино": "Трембита", "Невероятные приключения итальянцев в России"

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Когда в январе 1966 года в телевизионный эфир СССР вышли первые выпуски юмористической передачи "Кабачок 13 стульев", все участвовавшие в них артисты стали настоящими звездами. Однако огромная зрительская любовь сыграла злую шутку с актрисой Ольгой Аросевой: многие режиссеры, боясь яркого образа ее пани Моники, перестали приглашать талантливую исполнительницу в свои фильмы. К счастью для любителей советского кино, некоторые смельчаки все-таки находились.

Зачем Аросева приезжала на съемки музыкальной комедии "Трембита" с сумками, полными продуктов? Благодаря кому актриса попала в телевизионную передачу "Кабачок 13 стульев"? И как пани Моника мешала Ольге Аросевой получать роли в кино? Об этом – в программе "Тайны кино".

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