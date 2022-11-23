"Тайны кино": Виктор Розов

"Вечно живые" – так называлась первая пьеса Виктора Розова, и так можно назвать все пьесы этого удивительного автора. Пьесы, которые живут по сей день не только в театрах, но и на экранах. Живут и не стареют, потому что они вечны, и вслед за собой привели в вечность режиссеров, актеров, операторов.

Чьи же судьбы изменил талантливый драматург? Из чего родилась его первая пьеса? И какова была ее судьба до того, как она попала в руки к Михаилу Калатозову и превратилась в картину "Летят журавли"? Какие сцены были написаны Виктором Розовым специально для фильма? И почему он был категорически против утверждения на роль Вероники Татьяны Самойловой?

Об этом – в программе "Тайны кино".