"Тайны кино": "Экипаж", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Михайло Ломоносов"

1980 год. Зрители штурмуют кинотеатры страны – на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа "Экипаж". Успех картины феноменальный – более 70 миллионов купленных билетов.

Неудивительно, что актеры, сыгравшие ключевые роли, сразу стали настоящими звездами. В их числе и Анатолий Васильев, который был к тому моменту уже известным театральным артистом и даже сыграл несколько ролей в кино. Но именно образ второго пилота Валентина Ненарокова принес ему всесоюзную славу.

Кто из советских режиссеров открыл Анатолию Васильеву дорогу в кино? Как семейная драма в фильме воплотилась в реальной жизни артиста? Чей ценный совет подарил ему роль в "Экипаже"? И почему говорят, что Анатолий Александрович воплощал в своих ролях русский характер? Об этом – в программе "Тайны кино".