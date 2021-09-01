"Тайны кино": Татьяна Самойлова и Василий Ливанов

Татьяна Самойлова и Василий Ливанов. Такие разные актеры, но при этом такие похожие судьбы… Они оба – дети знаменитых отцов, которым предстояло доказать, что они достойны своих фамилий.

Первой по зыбкому актерскому пути пошла Татьяна Самойлова. И это, несмотря на то, что Евгений Самойлов совсем не верил в успех своей дочери. Он знал все подводные камни актерской профессии, потому что сам прошел этот путь. И действительно, Татьяне Самойловой не везло с самого начала.

Василий Ливанов – продолжатель знаменитой династии, сын гениального Бориса Николаевича Ливанова – тоже поступил наперекор желанию своего отца. Тот даже думать не хотел, чтобы юный Василий пошел по актерской стезе. Но Василию Борисовичу удалось изменить отношение отца к своему выбору. Но, в отличие от Татьяны Самойловой, удача улыбнулась ему сразу – благодаря…Татьяне Самойловой!

Какую роль молодая актриса сыграла в творческой судьбе Василия Ливанова? После какой киноработы сына знаменитый Борис Ливанов признал в нем настоящий талант? Почему у Василия Борисовича, в отличие от его отца, не сложились отношения с театром? И как Татьяна Самойлова и Василий Ливанов доказали всему миру, что достойны своих знаменитых фамилий? Об этом – в программе "Тайны кино".