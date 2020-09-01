"Тайны кино": "Ошибка резидента", "Судьба резидента" и "Возвращение резидента"

Фильм "Ошибка резидента" зрители впервые увидели в 1968 году. Это был один из первых отечественных психологических детективов, снятый по всем законам жанра. Для многих актеров работа в этой картине станет знаковой.

Почему режиссер Вениамин Дорман бросил комедийный жанр и занялся детективом? Кто пригласил на роль разведчика бывшего заключенного? Зачем комитет государственной безопасности решил продлить съемки фильма о Тульеве? И куда из третьей и четвертой части исчезла его возлюбленная? Об этом – в программе "Тайны кино".