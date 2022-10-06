"Москва и мир": благоустройство в Нагатинском затоне и полет корабля Crew Dragon на МКС

В Нагатинском затоне закончилось комплексное благоустройство. Там отремонтировали двор детского сада и всю прилегающую территорию на Коломенской улице. Благодаря проекту "Мой район" там появились новые детские площадки, пешеходные дорожки и цветочные клумбы. Не так давно на этом месте был тупик, где большую часть территории вдоль реки занимала заброшенная промзона.

В ближайшие время улучшится и транспортная доступность района. Там откроются сразу нескольких станций метро и новый пешеходный мост. В мэрии уточнили, что он пройдет через старое русло реки Москвы в районе улиц Корабельной и Коломенской. Мост пока только проектируют.

Глава Минздрава Михаил Мурашко вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой посетили пострадавших при стрельбе в ижевской школе. Пациенты находятся на лечении в московских больницах.

7 октября пятерых пациентов планируют выписать. Они пройдут реабилитацию уже по месту жительства. Омбудсмен Мария Львова-Белова отметила, что многие родители хотят перевести своих детей на домашнее обучение. Всем свидетелям трагедии психологи оказывают помощь.

26 сентября в Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. С оружием в здание пришел ее выпускник Артем Казанцев. Он убил охранника, стал стрелять по ученикам и учителям, а после совершил самоубийство. Погибли 17 человек, более 20 пострадали.

Космический корабль Crew Dragon достигнет МКС 6 октября. Полет продлится 29 часов, а пристыковка произойдет, когда в Москве будет около полуночи. На борту корабля находятся астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, а также японский специалист Коити Ваката и космонавт из России Анна Кикина. Для россиянки это первая командировка в космос. Это событие войдет в историю, также как первый полет космонавта "Роскосмоса" на корабле американской компании Space X. Это стало возможно после подписания соглашение о перекрестных полетах.

"Роскосмос" и NASA договорились о совместных полетах на МКС летом 2022 года. Пассажирами корабля Crew Dragon станут три российских космонавта, столько же астронавтов на МКС доставят российские "Союзы". Первый экипаж стартовал в конце сентября с Байконура. Помимо Сергей Прокопьева и Дмитрия Петелина, в его состав вошел астронавт Франциско Рубио.