"Москва и мир": новая школа в столице и ураган "Иэн" в США

Сергей Собянин в День учителя посетил новую школу на улице Цандера в Останкинском районе. Мэр поздравил педагогов с профессиональным праздником. Он отметил, что в данный момент в московских школах работает 65 тысяч учителей, а за последние 10 лет в столице выпустилось около миллиона учеников.

Четырехэтажная школа на улице Цандера рассчитана на 550 мест. В этом году в нее пришли первые ученики – школьники 8–11-х классов. В кабинетах есть комплекты ноутбуков и планшетов. Также в школе обустроили классы робототехники, информатики и 3D-моделирования.

Суд в Кемерове признал вину совладельца торгового центра "Зимняя вишня". Его подозревали в даче взятки при реконструкции здания. Вячеслав Вишневский с помощью посредника заплатил семь миллионов рублей начальнику инспекции Стройнадзора. В итоге здание ремонтировали без официального разрешения и нарушили утвержденный проект. В частности, речь идет об установке автоматических систем пожаротушения. Обвинение запросило для подсудимого 10 лет лишения свободы и почти 500 тысяч рублей штрафа. Выступая с последним словом, Вишневский попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед родственниками погибших.

Всего Следственный комитет расследовал четыре дела, связанные с пожаром в "Зимней вишне". 12 фигурантов получили от пяти до 18 лет лишения свободы. Помимо дела Вишневского, суд решает судьбу экс-главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора по пожарному надзору Григория Терентьева. Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел весной 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

Число жертв урагана "Иэн" в американском штате Флорида увеличивается каждый день. Власти заявили уже о 113 погибших. Цифра может оказаться неокончательной, так как поисково-спасательная операция продолжается. Аварийные бригады работают по всему штату, они разбирают обломки зданий, освобождают дороги от упавших деревьев. Еще одна задача специалистов – восстановить электроснабжение. Во Флориде без света до сих остаются более 500 тысяч человек.

Ураган "Иэн", которому была присвоена четвертая степень, достиг побережья штата неделю назад. С собой он принес ливни и шквалистый ветер с порывами до 70 метров в секунду. В пострадавших районах разрушены или затоплены тысячи жилых домов, повреждены телекоммуникационные сети. Президент США Джо Байден, который 5 октября посетит пострадавший штат, не исключил, что ураган может войти в историю страны как один из самых разрушительных. Стало понятно, что на полное восстановление региона уйдут годы. Посольство России выразило соболезнования близким жертв урагана "Иэн".