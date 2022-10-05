"Москва и мир": принятие четырех субъектов в состав РФ и ураган "Иэн" в США

Владимир Путин подписал закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также международные договоры на ратификацию. Теперь в стране 89 субъектов. Ранее Совет Федерации одобрил соответствующие документы. Жители новых субъектов автоматически стали россиянами, государственный язык – русский. К 1 января 2023 года денежной единицей станет рубль. Переходный период продлится до 2026 года. За это время произойдет интеграция и восстановление регионов, будут созданы органы исполнительной власти, прокуратуры и суды. Граждане получат все социальные и экономические гарантии.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР назначен Денис Пушилин, глава ЛНР – Леонид Пасечник. Врио губернатора Запорожской области стал Евгений Балицкий, а Херсонской области – Владимир Сальдо. 30 сентября в Кремле был подписан договор о вхождении территорий в состав России. Референдумы в субъектах прошли с 23 по 27 сентября.

Суд в Кемерове признал вину совладельца торгового центра "Зимняя вишня". Его подозревали в даче взятки при реконструкции здания. Вячеслав Вишневский с помощью посредника заплатил семь миллионов рублей начальнику инспекции Стройнадзора. В итоге здание ремонтировали без официального разрешения и нарушили утвержденный проект. В частности, речь идет об установке автоматических систем пожаротушения. Обвинение запросило для подсудимого 10 лет лишения свободы и почти 500 тысяч рублей штрафа. Выступая с последним словом, Вишневский попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед родственниками погибших.

Всего Следственный комитет расследовал четыре дела, связанные с пожаром в "Зимней вишне". 12 фигурантов получили от пяти до 18 лет лишения свободы. Помимо дела Вишневского, суд решает судьбу экс-главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора по пожарному надзору Григория Терентьева. Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел весной 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

Число жертв урагана "Иэн" в американском штате Флорида увеличивается каждый день. Власти заявили уже о 113 погибших. Цифра может оказаться неокончательной, так как поисково-спасательная операция продолжается. Аварийные бригады работают по всему штату, они разбирают обломки зданий, освобождают дороги от упавших деревьев. Еще одна задача специалистов – восстановить электроснабжение. Во Флориде без света до сих остаются более 500 тысяч человек.

Ураган "Иэн", которому была присвоена четвертая степень, достиг побережья штата неделю назад. С собой он принес ливни и шквалистый ветер с порывами до 70 метров в секунду. В пострадавших районах разрушены или затоплены тысячи жилых домов, повреждены телекоммуникационные сети. Президент США Джо Байден, который 5 октября посетит пострадавший штат, не исключил, что ураган может войти в историю страны как один из самых разрушительных. Стало понятно, что на полное восстановление региона уйдут годы. Посольство России выразило соболезнования близким жертв урагана "Иэн".