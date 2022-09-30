"Москва и мир": договоры о принятии четырех новых субъектов в состав РФ подписали в Кремле

В Большом Кремлевском дворце состоялось подписание четырех договоров о принятии в состав РФ новых субъектов. Это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале. В мероприятии приняли участие президент, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, руководитель Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской Владимир Сальдо. Выступление главы российского государства было первой частью торжественной церемонии в Кремле.

После подписания договора о принятии территорий в состав России президент обратится в Конституционный суд с запросом о проверке на соответствие Основному закону. Это официальная процедура. Затем договор внесут в Госдуму на ратификацию. Одновременно будет внесен проект конституционного закона о принятии в Россию новых субъектов и поправках в Конституцию. Там пропишут названия новых регионов. Парламент может рассмотреть документы на следующей неделе.

Решение войти в состав России приняли жители четырех регионов. Референдумы прошли 23 – 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались более 99% проголосовавших, в ЛНР – более 98%, в Херсонской области – 87%, в Запорожской области – 93%.