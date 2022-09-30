"Москва и мир": ограничения Росавиации и последствия урагана в Гаване

В столичном регионе до 2 октября действует желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. Синоптики обещали сильные дожди и грозы. Температура воздуха в выходные, 1 и 2 октября, поднимется до 17 градусов, ночью – до 13 градусов. Погода будет облачной. Ветер будет до восьми метров в секунду, атмосферное давление понизится.

Следующая неделя по прогнозам синоптиков начнется с дождей. Причиной обильных осадков станет циклон. В понедельник, 3 октября, столбики термометров покажут 10 градусов, дождь начнется ночью и будет идти целый день. Во второй половине недели, с 5 октября, ненадолго наступит золотая осень, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Воздух прогреется до 15 градусов, будет солнечно и без осадков.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра страны до 10 октября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. Также ожидается, что отечественный туризм поддержит программами путешествий по России с кешбэком в 20%. В Ростуризме сообщили, что за осенний этап акции путевки приобрели свыше полумиллиона граждан. На это они потратили более пяти миллиардов рублей. Главное нововведение 2022 года – повышенный кешбэк на дальневосточные туры.

Кубинцы устали жить без света. Несколько сотен человек вышли на улицы Гаваны с требованием восстановить электроснабжение. Оно пропало по всей стране после нашествия урагана "Иэн". Власти призвали сограждан набраться терпения, потому что проблема оказалась серьезнее, чем ожидалось, на устранение неполадок потребуется время.

Особенно сложная ситуация сложилась на западе острова. Именно на этот регион пришелся основной удар стихии. Ветер, скорость которого превышала 50 метров в секунду, срывал крыши с домов и ломал деревья. Жертвами непогоды стали три человека, почти 38 тысяч жителей были эвакуированы.

Не меньше пострадала от урагана и американская Флорида. Там погибли, по разным данным, от 14 до 19 человек. Эксперты пока не оценивали масштаб ущерба, но рассказали, что он будет катастрофическим. Следующий штат на пути урагана – Южная Каролина. Шквалистый ветер и ливни могут стать причиной масштабных наводнений.