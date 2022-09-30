"Иначе эта история не закончится": призывник рассказал, почему готов защищать Россию

Во временных пунктах тем, кто уже получил направление на сборы, стали выдавать обмундирование. Но призывники могут взять и свои вещи.

"Если все мы будем бежать, то эта история никогда не закончится", – поделился один из мобилизованных.

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