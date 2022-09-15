Гематолог предупредил о вреде бытовой химии и косметики

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Гематолог Николай Стуклов заявил, что использование бытовой химии и косметики может спровоцировать развитие онкологии. Об этом пишет Ura.ru.
Специалист предупредил, что частое применение синтезированных средств может привести к лимфоме. При таком заболевании источником злокачественного опухолевого роста становится лимфатическая система.
"Достоверный фактор риска – это бытовая химия. То есть порошки, шампуни, духи, все, что синтезировано. Соединения, которые синтезированы искусственно и человек с ними никогда не сталкивался. Если они агрессивно длительное время воздействуют на организм, то это может быть провоцирующим фактором", – объяснил он.
Стулков добавил, что лимфома чаще встречается у пожилых, однако ошибки иммунной системы и инфекционная нагрузка могут привести к развитию онкологии и в молодом возрасте.
Ранее главный дерматовенеролог-косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев порекомендовал подросткам не увлекаться гель-лаком и не умываться мылом.
По его словам, в лак для ногтей входит растворитель, который влияет на структуру ногтя, может его пересушить и изменить. Врач также добавил, что разрушенный химическими веществами ноготь может легко подхватить грибковую инфекцию.
"ТрендыБренды": Бытовая химия
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