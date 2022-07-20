"Москва и мир": реконструкция консерватории Чайковского и пожары в Лондоне

До конца 2022 года завершится ремонт в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Реставрация двух корпусов длилась несколько лет. Здание готово на 90%. Появилось более шестидесяти новых учебных помещений, оборудовали дополнительные лифты.

Консерватория получила полностью отреставрированную кровлю и фасад. Были выполнены современные внутренние инженерные системы. Учли обеспечение мультимедийным процессом, который помогает учебному процессу. Появились системы профессионального, технологического телевидения, системы звука технического комплекса, которые позволяют вести обработку и управление записью различных мероприятий, которые проходят в консерватории.

Россиян снова призывают носить маски и пользоваться антисептиками. Новая рекомендация Роспотребнадзора особенно касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Также по-прежнему просят ревакцинироваться каждые полгода. Вызвано это распространением в России новых подвариантов штамма "омикрон", в их числе – "кентавр".

Все зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация не понадобилась. Известно, что подвиды "омикрона" не опасны, но очень заразны. Особенности "кентавра" еще только предстоит выяснить. Специалисты отметили, что в России подштамм появился позже из-за ограниченного международного авиасообщения. Количество заболеваний во всем мире возросло в три раза. Европейские ученые сделали вывод, что одни из главных симптомов "кентавра" – боль в горле и заложенность носа. Также упомянули про хриплый голос, чихание и мышечные боли.

Мэр Лондона охарактеризовал обстановку с пожарами в британской столице как критическую. Дошло до эвакуации населения. Сотни человек были вынуждены покинуть свои жилища. Причиной разгула стихии стала аномальная жара. Накануне в Великобритании было свыше 40 градусов – это новый температурный рекорд.

Местные власти сообщали, что за один день в пожарную службу Лондона поступило свыше полутора тысяч вызовов, что в пять раз больше, чем обычно. В связи со сложившейся ситуацией горожан попросили не устраивать в ближайшие дни барбекю в парках, частных садах и на балконах. В Великобритании стали наблюдаться перебои в движении поездов, закрыто несколько железнодорожных линий и автомагистралей. Воздух прогрелся настолько сильно, что смог даже размягчил покрытие взлетно-посадочной полосы одной из ключевых авиабазы ВВС. Из-за этого она временно приостановила работу.