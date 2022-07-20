Реконструкцию главного входа с мозаичными панно завершили на стадионе "Авангард"

07:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице специалисты завершили реконструкцию входной группы стадиона "Авангард" и восстановили мозаичные панно, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача – сделать этот объект центром притяжения для местных жителей, в первую очередь, молодежи. Там можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия, отдыхать, заниматься различными видами спорта", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
По его словам, в ходе работ специалисты обновили кровлю и привели в порядок фасады главного входа, восстановили два мозаичных панно из смальты с изображением молодых спортсменов. Мозаику удалось воспроизвести по старым фотографиям.
Бирюков подчеркнул, что в рамках реализации проекта на стадионе оборудуют футбольное поле, детские площадки, спортивную зону. А для горожан старшего возраста обустроят фитнес-зону, места для петанка и настольных игр.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что реконструкцию стадиона "Авангард" на шоссе Энтузиастов планируется завершить до конца текущего года. После завершения всех работ "Авангард" будет функционировать во всесезонном режиме: там предусмотрят площадки для летних и зимних спортивных дисциплин, футбольное поле, крытые павильоны для занятий борьбой, теннисом, танцами и экстремальными видами спорта.
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