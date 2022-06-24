"Москва и мир": новые кассы для билетов на речные трамваи и виновник пожаров в Турции

В Москве открыли новые кассы для покупки билетов на речные трамваи. Несколько уже работают на причале Китай-город, а также у станции метро "Киевская". Увеличилось и количество прогулочных маршрутов.



Замруководителя столичного Дептранса Алексей Митяев рассказал, что для прогулочных перевозок в столице разработали новую схему маршрутов. Большая часть из них сохранила свои исторические трассы, которые связывают Зарядье, Воробьевы горы, парк Горького и станцию метро "Киевская". По его словам, новая система позволит сделать движение по реке удобным и предсказуемым.

В этом году в Москве разработали единый билет для речных прогулок по Москве-реке. На нем можно увидеть время отправления, количество посадочных мест, а так же время прибытия в порт.

В столичный регион вернулась жара. Антициклон скандинавского происхождения уже начинает расширять свои границы и охватывать влиянием большую часть Русской равнины. В субботу, 25 июня, и воскресенье, 26 июня, ожидается 31–32 градуса. По словам синоптиков, ближайшие дни будут солнечными. При этом жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ультрафиолетовом излучении. Им рекомендовали избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов.

Тем временем в Краснодарский край пришли дожди. В Лазаревском районе смерч вышел на берег и разрушил пирс. Также из-за разгула стихии повреждены линии электропередачи, повалены деревья. В Сочи в море унесло два автомобиля. В них находились в общей сложности 7 человек, в том числе дети.

В Турции задержали подозреваемого в причастности к лесным пожарам возле Мармариса. Мужчина признал вину, рассказав, что разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в этом регионе. Крупный лесной пожар в Мармарисе вспыхнул в начале недели. Из-за сильных порывов ветра пламя мгновенно распространилось на десятки километров. Из зоны бедствия эвакуированы сотни человек. Синоптики считают, что ветер продолжит усиливаться, так же как и жара. Масштаб бедствия оценил лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он осмотрел район с борта вертолета и сообщил, что тушение пожара продолжалось всю минувшую ночь, но ситуацию под контроль взять так и не удалось. При этом власти уверяют, что опасности курортным зонам региона пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

