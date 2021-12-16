"Москва и мир": виртуальная "Тройка" и тайфун "Рай"

В Москве заработала виртуальная "Тройка". Теперь карту можно скачать на телефон и оплачивать проезд в одно касание. Пока сервис работает только для платформы Android. Виртуальная "Тройка" действует во всем общественном транспорте. Прикладывать карту нужно к тем турникетам, где есть опция бесконтактной оплаты.

Новый сервис также позволяет купить билет онлайн, то есть без очередей в кассы. На виртуальной карте доступны абонементы на 30 дней, "Единый" – на 30, 90 и 365 дней. В ближайшее время также появится и "Кошелек". Кроме того, функцией оплаты проезда банковской картой до конца 2022 года оборудуют все турникеты в метро.

Тайфун "Рай" обернулся для Филиппин настоящей катастрофой. Первым на пути супертайфуна с красивым названием оказался остров Сиаргао, он расположен на востоке страны. Тайфун сопровождается тропическими ливнями, порывы ураганного ветра достигают 64 метров в секунду. Сейчас стихия немного ослабла, но успокаиваться не собирается и продолжает движение по островному государству. На ее пути расположены еще около 10 тысяч населенных пунктов.

По прогнозам, тайфун достигнет центральной части архипелага уже 17 декабря, а затем выйдет в Южно-Китайское море. Более 80 тысяч филиппинцев в экстренном порядке эвакуированы во временные убежища. Только в провинции Восточный Самар дома вынужденно покинули более 32 тысяч человек. Власти просят жителей быть крайне осторожными. В регионе ожидаются наводнения, оползни. Прибрежным зонам угрожают многометровые волны. Судам запрещено выходить в море, отменены десятки авиарейсов и закрыты школы.

В Москве простились с кинорежиссером Сергеем Соловьевым. Церемония прошла в церкви Иоанна Богослова. На отпевание пришли родные, друзья и коллеги кинорежиссера. Гражданскую же панихиду было решено не проводить.

Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78 году жизни от сердечной недостаточности. В последние годы он тяжело болел, подкосила в том числе смерть сына Дмитрия. Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил Владимир Путин. Президент отметил, что его картины обогатили российский кинематограф и стали символами эпохи.

Снимать фильмы Сергей Соловьев начал после окончания режиссерского факультета ВГИКа. Он пришел на "Мосфильм" и дебютировал двумя новеллами по рассказам Чехова. Потом была культовая "Асса", "Дом под звездным небом", "Нежный возраст", "Анна Каренина" и другие картины. Последний фильм (короткометражку) Соловьев снял в 2019 году. Похоронили режиссера на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном.