Заторы до 9 баллов ожидаются в Москве в четверг вечером

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заторы в 8–9 баллов прогнозируются в столице к вечеру четверга, 16 декабря, сообщает департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Утром загруженность дорог составляет 4 балла. Движение затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на Каширском шоссе.

Ранее столичные власти призвали жителей и гостей Москвы в предновогодние дни пользоваться общественным транспортом. Подобная необходимость вызвана заторами, которые обычно наблюдаются в последние дни уходящего года.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в этот период тысячи горожан и гостей столицы обычно отправляются за покупками или на предпраздничные мероприятия, из-за чего в городе наблюдается большая загруженность дорог.

Специалисты Центра организации дорожного движения рассказали, что пик загруженности московских дорог ожидается в период с 20 по 29 декабря. В утреннее время заторы будут достигать 6–7 баллов. В вечерние часы прогнозируется 10-балльная загруженность дорог.

