"Москва и мир": электродепо "Замоскворецкое" и COVID-19 в Европе

Электродепо "Замоскворецкое" готово к открытию после реконструкции. Оно первым начнет обслуживать поезда, курсирующие по Большой кольцевой линии – всего около 40 составов "Москва-2020". Депо, которое раньше обслуживало одноименную линию метро, закрыли в апреле. За это время там увеличили число стрелочных переводов и путей, а машинисты прошли курсы повышения квалификации.

На БКЛ вскоре будут работать три депо: помимо "Замоскворецкого", появятся еще "Нижегородское" и "Аминьевское". Всего через два года подвижной состав метро смогут обслуживать 23 электродепо.

В Германии новый печальный рекорд – почти 67 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Такого в стране еще не было. Эпидемиологическая ситуация в ФРГ стремительно ухудшается уже несколько недель. Несмотря на это, Германия начала принимать коронавирусных больных из Нидерландов. В этой стране уже не хватает мест в больницах, по прогнозам медиков, в ближайшее время ситуация и вовсе станет критической.

Первых пациентов из Роттердама отправили накануне в немецкий Бохум. Для них выделили 20 коек. В Нидерландах вновь введен строгий карантин – запрет на массовые мероприятия и ограничения в работе общественных мест. Пока одни ищут способы как уберечь себя от заражения, другие ищут возможности заболеть.

В Европе начали устраивать коронавирусные вечеринки. Их проводят для тех, кто хочет избежать вакцинации, но получить COVID-сертификат после перенесенного заболевания. Один из участников такой встречи недавно умер. Вечеринка проходила в Италии. 55-летний мужчина приехал туда из Австрии, где сейчас введен локдаун. После ковидного мероприятия госпитализировали его и еще трех человек, в том числе маленького ребенка.

Владимир Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию от коронавируса. Такое заявление президент сделал во время совещания с членами правительства. Также он сообщил, что сам недавно ревакцинировался "Спутником Лайт", а также попробовал назальную вакцину. Сейчас ее испытывают в Центре имени Гамалеи.

Кроме того, Владимир Путин поддержал идею Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших ковидом до года. Пока он актуален только шесть месяцев. А вице-премьер, в свою очередь, доложила о том, как оказывают медпомощь детям. Сейчас на лечении находятся около 30 тысяч детей с коронавирусом. Совсем скоро для них будет готова вакцина.

Сразу после совещания стало известно, что вакцина для подростков получила регистрационное удостоверение. Татьяна Голикова уточнила, что препарат для детей может поступить в гражданский оборот уже в конце декабря.