Пассажирка рассказала о мужчине, совершившем суицид на рейсе Шарм-эль-Шейх – Самара

Один из пассажиров рейса Шарм-эль-Шейх – Самара совершил самоубийство прямо во время полета. Факт подтвердили в авиакомпании, проверку проводит Следственный комитет. Очевидцы, которые находились на борту, утверждают, что мужчина вел себя очень странно. Рассказываем, что могло стать причиной случившегося.

Ушел в туалет и не вернулся

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании S7. Представитель перевозчика рассказал, что во время полета один из пассажиров ушел в туалет и очень долго не выходил. Ситуация насторожила бортпроводников, отметили в компании.





представитель авиакомпании S7 Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна.

После случившегося борт экстренно сел в Каире, сообщили в S7. По словам представителя компании, среди пассажиров были три врача, один из которых – реаниматолог. Они пытались спасти мужчину до посадки, однако им это не удалось.

"По согласованию с консульством РФ в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам. Рейс вылетел из Каира в 23:10 по местному времени и приземлился в Самаре в 05:09 (06:09 по московскому времени)", – сообщили в авиакомпании.

Обстоятельства смерти пассажира теперь проверяет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Подурнело из-за фастфуда?

По данным СМИ, мужчиной, которого нашли в туалете рейса из Шарм-эль-Шейха в Самару, был 48-летний автомеханик. Источники утверждают, что в Египет он отправился в одиночестве на свой день рождения.

Одна из пассажирок рассказала, что в самолете изначально он сидел с двумя женщинами в носовой части, сообщает "Вечерняя Москва". По ее словам, соседки мужчины отметили его странное поведение.





пассажирка рейса Шарм-эль-Шейх – Самара В какой-то момент он начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках. Они попросили стюардесс его пересадить от них. Те его пересадили ближе к хвосту самолета.

По словам очевидицы, мужчина пошел в уборную после взлета самолета. Через несколько минут по громкой связи сообщили, что нужна помощь врача, вспоминает она.

По некоторым данным, у погибшего мужчины были проблемы с психикой. Источники ряда СМИ утверждают, что они начались после аварии, которая случилась с ним несколько лет назад в Таиланде. Однако родственник мужчины говорит, что депрессиями и психическими расстройствами погибший не страдал, а в жизни был достаточно открытым и контактным человеком, сообщает News.ru.

По информации источника, в Египте мужчина пережил сильное отравление, сообщает Life.ru. Якобы он даже не мог встать с кровати и перестал выходить на связь с родственниками. Отдыхающего в плохом самочувствии нашли сотрудники гостиницы, его доставили в больницу. В отель мужчина вернулся на следующий день, он рассказал родственникам, что чувствует себя гораздо лучше, пишет издание.

Однако перед вылетом он снова почувствовал себя неважно. Якобы мужчина мучился от головных болей, которые стали последствием пережитого весной 2020 года инсульта. По данным источника, перед посадкой он провел на ногах около четырех часов, присесть где-либо было невозможно из-за наплыва пассажиров. Собеседник издания утверждает, что перед вылетом погибший пообедал в сети фастфуда. Родные мужчины предполагают, что он переел вредной пищи, из-за чего после сильного отравления ему могло стать плохо на борту.

