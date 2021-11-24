Депутаты МГД установили правила использования беспилотных автомобилей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депутаты Мосгордумы поддержали введение эксперимента в столице для тестирования беспилотного транспорта. Такое решение они приняли в ходе пленарного заседания 24 ноября.

По словам председателя городского парламента Алексея Шапошникова, согласно действующему законодательству, подготовка правительством Москвы заключения о возможности проведения такого эксперимента должна происходить с учетом позиции органа законодательной власти субъекта РФ.

Ранее министерство транспорта РФ подготовило законопроект, закрепляющий правила эксплуатации для беспилотных автомобилей, передвигающихся по дорогам без участия водителя.

Также в стране проводят эксперимент по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования.

Член комиссии столичной думы по науке и промышленности Олег Артемьев ранее выразил мнение, что внедрять беспилотные технологии нужно с учетом психологической готовности пассажиров.

Он напомнил, что столичный Стройкомплекс заявил о готовности пустить по БКЛ беспилотные составы уже в ближайшее время. По его словам, технологически московский транспорт уже готов к такому шагу.

Парламентарий добавил, что в 20 странах мира уже работают беспилотные поезда. Он считает, что для введения такого транспорта в московском метро нужно психологически подготовить пассажиров.

Руководитель рабочей группы Аэронет НТИ Сергей Жуков предположил, что на разработку систем беспилотных аэротакси и грузоперевозок понадобится от 3 до 5 лет.

