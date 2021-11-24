Депутаты МГД установили правила использования беспилотных автомобилей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Депутаты Мосгордумы поддержали введение эксперимента в столице для тестирования беспилотного транспорта. Такое решение они приняли в ходе пленарного заседания 24 ноября.
По словам председателя городского парламента Алексея Шапошникова, согласно действующему законодательству, подготовка правительством Москвы заключения о возможности проведения такого эксперимента должна происходить с учетом позиции органа законодательной власти субъекта РФ.
Ранее министерство транспорта РФ подготовило законопроект, закрепляющий правила эксплуатации для беспилотных автомобилей, передвигающихся по дорогам без участия водителя.
Также в стране проводят эксперимент по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования.
Член комиссии столичной думы по науке и промышленности Олег Артемьев ранее выразил мнение, что внедрять беспилотные технологии нужно с учетом психологической готовности пассажиров.
Он напомнил, что столичный Стройкомплекс заявил о готовности пустить по БКЛ беспилотные составы уже в ближайшее время. По его словам, технологически московский транспорт уже готов к такому шагу.
Парламентарий добавил, что в 20 странах мира уже работают беспилотные поезда. Он считает, что для введения такого транспорта в московском метро нужно психологически подготовить пассажиров.
Руководитель рабочей группы Аэронет НТИ Сергей Жуков предположил, что на разработку систем беспилотных аэротакси и грузоперевозок понадобится от 3 до 5 лет.
Аэротакси появится в Москве в ближайшие годы
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