Депутат МГД Олег Артемьев: медлить с внедрением беспилотного транспорта не стоит

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Внедрять беспилотные технологии нужно с учетом психологической готовности пассажиров. Такое мнение выразил член комиссии столичной думы по науке и промышленности Олег Артемьев, сообщает Агентство "Москва".

"Столичный стройкомплекс на днях заявил о готовности пустить по БКЛ беспилотные составы уже в ближайшее время. Технологически наш московский транспорт уже готов к такому шагу. Но готовы ли москвичи морально сесть в вагон метро, которым управляет искусственный интеллект, – еще вопрос", – сказал Артемьев.

Парламентарий добавил, что в 20 странах мира уже работают беспилотные поезда. Он считает, что для введения такого транспорта в московском метро нужно психологически подготовить пассажиров.

"Только понимая процесс в деталях, можно быть уверенным в собственной безопасности. При этом сбрасывать со счетов психологический фактор нельзя, потому что сегодня в обществе и без того высок уровень тревожности", – сказал Артемьев.

Ранее руководитель рабочей группы Аэронет НТИ Сергей Жуков предположил, что на разработку систем беспилотных аэротакси и грузоперевозок понадобится от 3 до 5 лет.

По мнению эксперта, для достижения данной цели необходимо решить несколько блоков задач: создание нового поколения беспилотных систем, новых технологий, обеспечение законодательства и развитие рынка.