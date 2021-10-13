"Москва и мир": денежная компенсация в столице и тайфун в Гонконге

Вместо наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию москвичи теперь могут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Такая возможность есть у жителей столицы старше 65 лет, сделавших обе прививки. Чтобы забрать именно деньги, а не коробку с подарками, нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы. При себе также необходимо иметь паспорт, справку о полностью пройденной вакцинации и сертификат на набор.

На фоне сложной ситуации с вирусом Оперштаб призвал пожилых москвичей не отказываться от вакцинации, поскольку ковид у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам.

Специалисты напомнили, что половине заболевших старше 60 лет требуется стационарное лечение. Только у 4% пожилых пациентов коронавирус протекает бессимптомно. Вероятность тяжелого течения заболевания у 75-летних выше в 7 раз, а у людей старше 80 лет – в 9 раз.

В Гонконге закрыты все школы, офисы, банки, фондовая биржа и госучреждения. В регионе бушует мощный тайфун под названием "Компасу", уже 18-й в этом сезоне. Его жертвой стал один человек, пятеро пострадали.

В Гонконге действует штормовое предупреждение, по десятибалльной шкале сейчас восьмой уровень. В регионе не ходит общественный транспорт, отменены все паромы. Тайфун, как ожидается, 13 октября уйдет в сторону острова Хайнань.

Тем временем на Канарах из-за непрекращающегося извержения вулкана опять эвакуируют жителей. Еще 800 человек вынуждены уехать. Спасатели дали им совсем немного времени, чтобы собрать все необходимое и забрать питомцев. Всего остров уже покинули почти семь тысяч человек.

Местный аэропорт работает, но большая часть рейсов отменена. Вулкан извергается уже месяц. Недавно на Кумбре-Вьеха обрушился один из склонов кратера, после этого остров накрыло новыми потоками лавы. Теперь она несет с собой крупные обломки горных пород.

Золотая осень подходит к концу. Солнца жители Европейской части России в ближайшую неделю не увидят, а температура начнет понижаться. Небо в столичном регионе уже частично затянули облака. По словам синоптиков, из-за прорвавшегося на европейскую территории страны атмосферного вихря, будет много осадков.

Так, в Москве пик дождей ожидается 14 октября. Дождливо будет и 15 октября. В сумме за эти дни на столицу выльется более половины месячной нормы осадков. Из-за такого ухудшения погоды в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Водителей и пешеходов призывают быть внимательнее.

Что касается температуры, то до пятницы она будет держаться на отметке +10 градусов. К концу недели ожидается похолодание. Ночная температура упадет до 2–3 градусов, днем будет не выше 6-8 градусов. По предварительным прогнозам, промозглой и пасмурной станет и следующая неделя. Периодически будут идти дожди.